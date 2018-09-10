راكب مزعج يرغم طائرة على العودة إلى المطار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عادت طائرة كانت متجهة من أستراليا إلى لندن بعد ساعتين من إقلاعها بسبب راكب مزعج، وهي رحلة تستغرق عادة 17 ساعة.

وقال بعض الركاب، إن الراكب تصرف على نحو غريب على متن الطائرة، حيث حبس نفسه داخل دورة المياه لأكثر من ساعة، بعد وقت قليل من الإقلاع.

وعندما خرج أخيراً من دورة المياه، أخذ يصرخ في وجه باقي الركاب، وبدأ يتصرف وكأنه يتأهب لخوض مباراة في الملاكمة.

وبعد عودة الطائرة "بوينج 9-787 دريملاينر" من رحلتها رقم "كيو اف 9" التابعة لشركة "كانتاس" الأسترالية للطيران، إلى بيرث، وضعت الشرطة الأصفاد في يديه وقناعاً على وجهه.



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