خادمة فلبينية في الإمارات تصبح مليونيرة...تعرف على القصة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

لم يكن يخطر في بال «جينا ريالويو»، من الفلبين، التي تعمل عاملة منزل في الإمارات منذ 10 أعوام أن مبلغ 1695 درهماً الذي قامت بتحويله إلى أبنائها في الفلبين عبر فرع «الأنصاري للصرافة» في مول الإمارات سيكون ورقتها لتحقيق أحلامها والفوز بالجائزة الكبرى من «مكافآت الأنصاري للصرافة» صيف 2018، في عامها الخامس والبالغة قيمتها مليون درهم.

فيما حاز 9 فائزين آخرين من المغرب وسوريا والأردن والهند وبنغلاديش ومصر وباكستان والفلبين، على جوائز مالية نقدية بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهم، كما فاز فلبيني كذلك بسيارة «مرسيدس بنز» موديل 2018. وتم اختيار قسيمة المشاركة بالجائزة لـ «ريالويو»، من بين أكثر من 5 ملايين قسيمة في مسابقة مكافآت الأنصاري التي امتدت لشهرين من يونيو إلى يوليو 2018.

إقرأ أيضاً:

مهاجر مجهول استغل القانون فحير أوروبا

قصة شاب من ويلز أفقدته ألعاب الفيديو لهجته الأصلية

