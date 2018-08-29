مباشرة على الهواء.. مراسلة اسبانية تتعرّض للتحرش (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا تزال حالات التمييز الجنسي ضد النساء خلال التغطيات التلفزيونية المباشرة من الشارع مستمرة، حيث تعرضت الكثيرات من المذيعات للتحرش الجنسي، فانتشرت محاولات تقبيلهن على مرأى من المشاهدين بشكل كبير..

في هذا الصدد، نشرت مراسلة اسبانية تدعى "إليزابيث لوبيز"، فيديو عبر صفحتها الخاصة على تويتر يوثّق تعرّضها للتحرش مباشرة على الهواء. ويظهر المقطع كيف تقدّم شاب مجهول نحو مذيعة قناة "لاسيكستا" بشكل مفاجئ، قبّلها وهرب بينما تابعت الأخيرة رسالتها بكل مهنية واكتفت بالنظر اليه باستغراب.

وعلقت لوبيز على الفيديو كاتبة: "هذه حادثة غير لائقة وغير مقبولة... إن ما حصل هو دليل على عدم الاحترام والتحيز الجنسي الهائل"..

الجدير بالذكر، أن نحو 14% فقط من الذين قاموا بتغطية كأس العالم لكرة القدم بروسيا وهو الحدث الرياضي الأكبر بالعالم هن من النساء، من أصل 16 ألفا ما بين مذيع وصحفي ومراسل..



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