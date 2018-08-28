وظيفة خيالية.. شركة توظفك للإقامة بالمنتجعات الفاخرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ربما يقضي الكثيرون من الأشخاص وقتا طويلا خلال السنة للحصول على الأموال الكافية بهدف السفر والإقامة في فندق أو منتجع فاخر خلال الإجازة، فيما ينشغل جزء كبير من الشباب في العمل وكسب الرزق وهو ما يمنعهم من القيام بذلك، غير أن شركة سياحية في المكسيك، توفر لك فرصة الإقامة في منتجعات فاخرة مقابل الحصول على المال..

بهذا الخصوص، نشرت شركة "فيدانتا" التي تملك مجموعة من المنتجعات الفاخرة مؤخرا إعلانا عن وظيفة الأحلام، تطلب فيها سفيرا للعلامة التجارية الراقية، حيث يحظى المرشح المقبول على فرصة لقضاء سنة كاملة في مجموعة من أجمل المواقع السياحية في المكسيك..

تقدم الوظيفة فرصة تناول وجبات الطعام الفاخرة والاسترخاء وحضور الحفلات، مقابل أن يعمل الموظف المقبول كمؤثر اجتماعي للعلامة التجارية في الموقع، وجمع محتوى عالي الجودة عن تجربة الإقامة في هذه المنتجعات الفاخرة، بحسب موقع "إليت ديلي"..

في هذا الخضم، يستوجب على الموظف المقبول إظهار مستوى المرح الذي يحظى به في كل موقع من مواقع "فيدانتا"، أثناء استكشاف جميع الأشياء الرائعة التي يمكن القيام بها في المنطقة، كما سيحصل على راتب سنوي قدره 120 ألف دولار في السنة..

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