مهاجر مجهول استغل القانون فحير أوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



من الصعب جدا أن يتمكن مهاجر من دخول بلد أوروبي بدون أي هوية تذكر؟ وأكثر من هذا أن يستطيع أحدهم استغلال القانون للإفلات من الترحيل، في الوقت الذي لم يتم التعرف على بلده!

في التفاصيل، يواجه مهاجر في أوروبا 542 تحقيقا جنائيا بما في ذلك جرائم سرقة ومخدرات، لكن السلطات لم تتمكن من ترحيله لأنها ببساطة "لا تعرف من أين أتى". وقالت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إن الرجل، الذي حط الرحال في ألمانيا عام 1998 بدون جواز سفر، استغل ثغرات قانونية للبقاء في البلد.

وبمجرد اعتقاله من قبل السلطات الأمنية، لم يذكر المهاجر من أي بلد ينحدر بل اقتصر على ذكر "شمال أفريقيا" خلال التحقيق معه، رافضا الإفصاح عن وطنه الأم. ولم تنجح العناصر الأمنية في تحديد هوية الشخص، حيث حاولت استخدام بصمات أصبعه لمعرفة اسمه والبلد الذي جاء منه، بدون جدوى.

ويعيش المهاجر الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 59 عاما، في شوارع فرانكفورت، وتواجهه الشرطة بأكثر من 542 شكوى جنائية، وكشفت الصحيفة البريطانية أن من بين التحقيقات المشتبه به فيها، وقائع السرقة والاتجار في المخدرات والإعتداءات والتهرب من دفع أموال لمؤسسات عمومية..

اقرا أيضا:

قصة شاب من ويلز أفقدته ألعاب الفيديو لهجته الأصلية



