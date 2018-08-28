زوجان ينفقان حوالي "400" ألف دولار لإنقاذ كلاب شاردة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حينما نتحدث عن العمل الإنساني، فإننا لا نعني بذلك حدودا معينة من الأنشطة، مثل التبرع لمساعدة المحتاجين أو الإسهام في بناء مرفق عام وما شابه، الإنسانية معنى شمولي يقصد الإرتقاء بشكل وحياة كل ما يحيط بالبشر.

وتستيقظ ماري وستيف موسكروفت كل يوم في الخامسة صباحاً، للبحث عن الكلاب الضالة وإنقاذها من التشرد، وإيوائها ورعايتها. وأمضى الزوجان البريطانيان اللذان يعيشان في كيرلا الهندية، عشر سنوات في مهمة يعتبرانها مقدسة، ونجحا في إنقاذ أكثر من 100 كلب من التشرد.

وقررت ماري وزوجها ستيف العيش في كيرلا المطلة على بحر العرب، بعدما تصفية أملاكهما في بريطانيا، والتبرع بجزء منها للأصدقاء والعائلة. وتقول ماري: "أنفقنا قرابة 300 ألف دولار أمريكي على إنقاذ الكلاب والعناية بها على مدى عقد من الزمن".

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وأضافت: " في بداية إقامتنا في المدينة اكتشفنا أن كيرلا تعاني من مشكلة الكلاب المشردة. الناس هنا يعاملون الكلاب بعدوانية. لذا قررت مع زوجي، أن نطلق مشروعاً تطوعياً لرعاية الكلاب، وإنقاذها من التشرد".

وبعد أربع سنوات، تبنى الزوجان الكثير من كلاب الشوارع، قبل تأسيس "مركز رعاية الكلاب الضالة". ومنذ ذلك الحين قدمت ماري برامج ومبادرات كثيرة للحد من أخطار الكلاب المشردة على سكان المدينة، بما في ذلك برامج التوعية، وتلقيح الكلاب ضد داء الكلب، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.

مصدر الصور: صحيفة "ميرور" البريطانية

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