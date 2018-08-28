خمن ثمن أغلى "آيس كريم" في العالم..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ماذا لو كنت تملك المال الوفير وتعشق "الآيس الكريم" بمختلف نكهاته؟ فهل تتحمس لتجرب أغلى أنواعه في العالم.. إليك هذا العرض!

في هذا الخضم، كشفت شركة "Three Twins Ice Cream" التي تأسست في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن أغلى آيس كريم "صنداي" في العالم. وعرضت الشركة "الآيس كريم" وهو بنكهة الموز بالإضافة إلى 3 أنواع من النبيذ النادر مع أداء خاص على "التشيلو"، ويتمّ تناول الآيس كريم بملعقة كلاسيكية تعود لعام 1850، كل ذلك مقابل 3333 ألف دولار، وتمّ التبرّع بثلث هذا المبلغ إلى صندوق الأراضي كجزء من مبادرة الشركة للحفاظ على البيئة..

لكن بالنسبة للشركة لم يكن ذلك كافيا على ما يبدو، إذ عرضت الشركة أغلى آيس كريم "صنداي" في العالم بكلفة 60 ألف دولار، الغريب في الأمر أن "الآيس كريم" لم يتم تزيينه بالأوراق الذهبية، على عكس بعض الأطعمة الأخرى الباهظة، لكن بدلا من ذلك يمكن الحصول على تذاكر الدرجة الأولى لرحلة إلى تنزانيا، في المقابل سيتم تسليمه من أعلى قمة "كليمنغارو"،وفق موقع "mentalfloss".

وسيشمل المبلغ أماكن الإقامة فضلا عن المشي لمسافات طويلة بصحبة مرشد في الجبل، وكل ذلك من أجل زيادة الوعي بخطر اختفاء الأنهار الجليدية في الجبال خلال السنوات الـ 10 القادمة بسبب تغير المناخ. وعند اصطحاب شخص آخر في الرحلة الباهظة سيصبح سعر الرحلة 85 ألف دولار..

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