بعد "كيكي".. تحدّي "ديلي إلي" الجديد قد يشعل الإنترنت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قبل أسابيع قليلة شهد تحدي "كيكي" مشاركة أكثر من 150 ألف فيديو في أقل من أسبوع واحد، حيث بدأ رواد الإنترنت ينشرون الفيديوهات لهم وهم يطبقون الحركات الراقصة على أنغام أغنية In my feelings، فهل سيظهر تحديا جديدا؟

طبعا هذا ما تكشفه الأسابيع المقبلة، إذ فاجأ لاعب نادي "توتنهام" الإنكليزي "دايلي" جمهوره باحتفال غريب عندما سجل هدفا في مرمى نادي "نيوكاسل" الإنكليزي يوم 11 آب/ أغسطس.. وظهر اللاعب وهو يقدم تحيّته الغريبة من خلال وضع يده على عينه بعد تشابك إصبعين بطريقة معينة الذي سرعان ما لفتت انتباه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي..



وأصبح التحدي حديث مستخدمي الإنترنت، حيث حاول تنفيذه الكثيرون بداية من اللاعبين الأجانب والعرب إلى الأشخاص العاديين، ورغم صعوبة التحدي، طور "إلي" التحدي باستخدام 4 أصابع ملتوية لتشكل نظارة حول عينيه..



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