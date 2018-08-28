إكتشاف "حبار ضخم" على ضفاف شاطئ بنيوزيلاندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل سبق لك ورأيت سمكة تنتمي إلى الحجم الصغير وهي تبدو في شكل ضخم لا تصدقه العين من أول وهلة؟ مؤخرا عثر 3 مغامرين أشقاء من "نيوزيلندا" على حبار عملاق شبيه بالوحش، طوله 4.2 متر على شاطئ Wellington، صباح الأحد 26 أغسطس/ آب، حيث رصد الإخوة الثلاثة، "دانييل" و "جاك" و "ماثيو أبلين"، الحبار العملاق على جزء من الشاطئ، الذي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق مركبة الدفع الرباعي..





في حديث أجراه مع NewstalkZB، قال "دانييل أبلين": "لقد قال أخي، ما هذا؟ مشيرا إلى كائن ضخم بجانب مسارنا، فتوقفنا وقلنا إنه حبار كبير"، يشبه هذا الحبار كائنا "أسطوريا" اكتُشف قبالة سواحل النرويج وغرينلاند. ومن غير الواضح ما الذي تسبب في نفوق الحيوان الضخم ووصوله إلى الشاطئ، حيث أكد حد الأخوة إن الحبار لم يصب بأذى، بصرف النظر عن وجود خدش صغير على رأسه، وبمجرد العثور على هذا الكائن الضخم، اتصل الإخوة بالمعهد الوطني لبحوث المياه والغلاف الجوي (NIWA)، الذي وصل موظفوه إلى المكان وقاموا بنقل الحبار لدراسته..

وفي وقت سابق، قال مركز الحفظ (Conservation) إن "كائنات الحبار العملاقة مثل هذا النوع، تظهر على الشاطئ بشكل منتظم نسبيا. وقال متحدث باسم الإدارة: "الأمر ليس شائعا بل نادر"، ومن المعروف أن الحبار العملاق ينمو ليصل طوله إلى 13 مترا، أي حوالي 8 أضعاف حجم الحبار المتوسط..



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