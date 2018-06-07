ستتمنى لو أنك تعيش لملايين السنوات الإضافية بعد هذه المعلومة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

بعد سماعك لهذه المعلومة، ستتمنى لو انك تعيش لمئتي مليون سنة اضافية، لماذا؟ لان اليوم سيصبح 25 ساعة بدلا من 24، وهذا قد يتيح لك القيام بكثير من الأمور لم يكن لديك الوقت الكافي للقيام بها، لعل أهمها النوم او العمل او السفر.. او .. او..



دراسة جديدة أوضحت ان القمر يبتعد عن الأرض تدريجيا بمقدرا "3.85 سنتيمترات" سنويا، ما يؤدي إلى إبطاء سرعة دوران الأرض حول محورها، وهو ما يطيل مدة اليوم، بحسب الباحثين في جامعتي ويكسنسن/فرع مدينة ماديسون وكولومبيا، مشيرين الى أن اليوم كان 18 ساعة قبل حوالي 1.4 مليار عام مضت من عمر الأرض، وذلك لأن القمر كان أقرب للأرض.



وتقول الدراسة إن الظواهر الطبيعية مثل المد والجزر تؤدي إلى تغييرات مدارية في كوكبنا تحدد كيفية توزيع ضوء الشمس على الأرض والإيقاع المناخي لها.



ستيفن مايرز، أستاذ العلوم الجيولوجية في ويسكونسن، الذي شارك في الدراسة، قال إن ابتعاد القمر عن الأرض يبطئ دورانها حول محورها.

استخدم الباحثون طريقة إحصائية تجمع بين النظرية الفلكية والجيولوجيا لمعرفة التاريخ الجيولوجي للأرض تسمى TimeOpt.

درس مايرز وألبرتوا مالينفيروا من جامعة كولومبيا رواسب صخرية قديمة تعود إلى 55 مليون سنة و1.4 مليار سنة، وتتبع الفريق التغييرات التي طرأت على مناخ الأرض من خلال هذه الرواسب.

يقول بيان لجامعة ويسكونسن: "يحتوي النظام الشمسي على العديد من الأجزاء المتحركة، بما في ذلك الكواكب الأخرى التي تدور حول الشمس. يمكن أن تؤدي الاختلافات الأولية الصغيرة في هذه الأجزاء المتحركة إلى تغييرات كبيرة بعد ملايين السنين".

تتبع الفريق أيضا التغييرات في اتجاه محور دوران الأرض ومدارها، واستطاعوا معرفة المسافة بين القمر والأرض وطول اليوم.

وبالنظر إلى أن القمر يبتعد عن الأرض 3.82 سنتيمترات سنويا، فإن اليوم سيصبح 25 ساعة بعد حوالي 200 مليون سنة.

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