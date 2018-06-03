80 كيساً بلاستيكياً تقضي على حوت بتايلند (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قضى حوت في جنوب تايلند بعد ابتلاعه عددا كبيرا من الأكياس البلاستيكية وذلك بعد أن فشل رجال الانقاذ في محاولات إنقاذه.

وذكرت إدارة الموارد البحرية والساحلية في تايلند أنه تم العثور على حوت صغير الحجم بالكاد كان على قيد الحياة في قناة مائية بالقرب من الحدود الماليزية.

وحاول الفريق البيطري إسعافه ومساعدته لليقاء على قيد الحياة، لكنه لم يوفق، حيث كشف تشريح جثة الحوت الميت وجود 80 كيسا بلاستيكياً في معدته تزن حوالى 8 كيلوغرامات (18 رطلا) و هذا ما لا يحتمله أي مخلوق..

واستخدم الناس العوامات لمحاولة مساعدته و حمايته من أشعة الشمس و الغرق في حين أن الحوت تقيأ خمس حقائب أثناء محاولة الناس والفريق البيطري لإنقاذه.

وقال "ثون ثامرونغناساوات" وهو عالم الأحياء البحرية ومحاضر في جامعة "كاسيتسارت" إن الأكياس جعلت من المستحيل على الحوت تناول أي طعام غذائي لفترة من الزمن.، وفق ما ورد في 9news.

تعد تايلند واحدة من أكبر مستخدمي الأكياس البلاستيكية في العالم. وصرح ثون إن 300 حيوان بحري على الأقل بما في ذلك الحيتانلاوالسلاحف البحرية والدلافين، تهلك كل عام في المياه التايلندية بعد تناول المواد البلاستيكية. حيث قال "إنها مشكلة كبيرة فنحن نستخدم الكثير من البلاستيك."

وقد نتج عن حادثة موت الحوت تعاطف وغضب بين مستخدمي الإنترنت التايلنديين، حيث عبر أحد المعلقين من مستخدمي تويتر عن مشاعره قائلاً :

"أشعر بالأسف على الحيوان الذي لم يفعل أي شيء خاطئ، ولكن عليه تحمل عبء الأعمال و الأخطاء الإنسانية".