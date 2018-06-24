نصائح لاختيار سيارتك الأولى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

توازيا مع بدء سريان قرار السماح للنساء بقيادة السيارات بعد منتصف ليل السبت في المملكة العربية السعودية. إليك بعض النصائح لاختيار سيارتك الأولى.ينصح قبل البدء بعملية الشراء، تحديد مواصفات السيارة وفق احتياجاتك. حاولي وضع ميزانية قبل ذهابك للمعارض و تحديد السعر الذى تستطيعين دفعه. قارني بين أسعار الوكيل و المعارض, واحرصي على تجربة السيارة قبل الشراء. ولا تنسي التأكد من ضمانها وشروط صيانتها و قومي بالبحث عن تأمين مناسب لها.

ولأنها تجربتك الأولى، اقتني سيارة ذات مواصفات أمن وسلامة عالية. ويستحسن اختيار سيارة ذات ناقل حركة أوتوماتيكي و ذلك لسهولة استعماله. تأكدي من اختيارالحجم الملائم لاحتياجاتك و احتياج أسرتك مع استهلاك اقتصادي للوقود.

و بعد الشراء احرصي على القيام بالصيانة الدورية وتغيير زيت المحرك دوريا. لا تنسي فحص الإطارات و ضغط الهواء فيها باستمرار و كذلك فحص مستوى الماء في الرديتور وسلامة المكابح وكل المصابيح.

وفي الأخير، لا تنسي التأكد من سريان التأمين و تجديده فور انتهائه.

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