مقتل رزان النجار يشعل الأحزان في قلوب العرب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

ضج موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"بخبر مقتل المسعفة الفلسطينية رزان أشرف النجار في قطاع غزة.

ونعى الآلاف من مستخدمي تويتر رزان مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وإدانة ما حدث.

وكانت رزان، 21 عاما، قد لقت مصرعها في شرق خان يونس خلال عملها في إسعاف الجرحى في الأسبوع العاشر من ما يسمى "بمسيرات العودة الكبرى" عند حدود القطاع مع إسرائيل.

ونشر العديد صورا أرشيفية لرزان وهي تسعف الشبان الذين يعتصمون ويتظاهرون عند حدود القطاع.

ونشطت العديد من الوسوم التي تحدثت عن الخبر كان أبرزها #رزان_النجار ليرد في أكثر من 25 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية.

كما أطلق مغردون وسمي Palestine# و Gaza# للحديث عن مقتل رزان، وانتشرت الوسوم حول العالم العربي كما انتشرت في تركيا واليونان والولايات المتحدة.

كما انتشر على موقع فيسبوك مقاطع فيديو لأصدقاء وزملاء رزان وهم يتحدثون عنها ويودعونها ببالغ الحزن والألم.

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