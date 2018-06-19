لمناسبة كأس العالم.. اطلب التاكسي في روسيا بلغتك الأم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن القائمون على خدمة "ياندكس تاكسي" الروسية المخصصة لطلب سيارات الأجرة عن ميزة جديدة ستسهل التواصل بين السائقين والسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

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وأوضح القائمون على الخدمة أن "تطبيق (ياندكس تاكسي) على الهواتف والأجهزة الذكية سيشهد في الأيام القليلة المقبلة ظهور ميزة الدردشة المزودة بمترجم فوري، سيسهل التواصل بين سائقي السيارات والسياح الأجانب القادمين إلى روسيا".

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وتتميز هذه الخدمة بأنها قادرة على تحويل الكلام مباشرة إلى رسالة نصية، يمكن تبادلها بين المستخدم والسائق وبـ 94 لغة مختلفة منها الروسية والإنكليزية والفرنسية.

ويأتي طرح "ياندكس" لهذه الخدمة المميزة تزامنا مع استضافة روسيا لبطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تشهد حضورا جماهيريا واسعا من مختلف البلدان.

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