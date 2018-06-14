كانت مهملة في علبة حذاء.. مزهرية صينية تباع بـ19 مليون دولار

أخبار الآن | باريس - فرنسا (رويترز)

بِيع إناء زهور صيني من القرن الـ18، عُثر عليه داخل علبة أحذية في مخزن بفرنسا، مقابل 16.2 مليون يورو أكثر من تسعة عشر مليون دولار في مزاد بدار "سوذبيز" للمزادات في العاصمة الفرنسية باريس، وجاء السعر أعلى 20 مرة من المبلغ الذي قدّره منظّمو المزاد؛ بما بين 500 ألف و700 ألف يورو، وكان هذا أعلى سعر لقطعة واحدة تباع في سوذبيز فرنسا.

وأمضت المزهرية جزءاً من عمرها ملقاة في مخزن علوي مع أشياء أخرى كانت جزءاً من ميراث أسرة فرنسية عثرت عليها وأوصلتها لمنظّمي المزاد.



وقال أوليفيه فالميه، خبير الفنون الآسيوية في "سوذبيز" لوكالة "رويترز": "إنها (البائعة) استقلّت القطار ثم المترو ودخلت من باب دار سوذبيز على قدميها ثم إلى مكتبي، حاملة المزهرية في علبة أحذية محميّة بأوراق صحف".

وأضاف: "عندما وضعت الصندوق على مكتبي وفتحناه أذهَلَنا جمال القطعة".

ووُصفت المزهرية التي يبلغ طولها 30 سنتيمتراً والملوّنة بدرجات الأخضر والأزرق والأصفر والقرمزي، بأنها أفضل قطع الخزف حفظاً من بين التي صُنعت لإمبراطور من أسرة تشينغ.

والمزهرية عليها رسم لغزالة وطيور وحيوانات أخرى في غابة، ومزيّنة بالذهب عند حافتها، وتحمل علامة الإمبراطور تشيان لونغ، الذي حكم الصين من 1736 إلى 1796.

وقالت متحدثة باسم دار المزادات: "كانوا يعرفون أنها قيّمة لكنهم لم يتصوّروا أن تكون قيّمة إلى هذا الحدّ، أو أن تكون من أسرة تشيان".

واستمرّ المزاد 20 دقيقة، وهي فترة طويلة بالمعايير المعتادة لمثل هذه المبيعات، وتنافس عليها عدد من الساعين للشراء.

والمشتري آسيوي، لكن الدار لا ترغب في الكشف عن اسمه أو جنسيته.

ويشمل السعر البالغ 16.2 مليون يورو (19.11 مليون دولار) مليوني يورو هي تكلفة المزاد والعمولات.

اقرا ايضا