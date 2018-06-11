"العرب الآن".. "باسل نمرة" صانع قادة المستقبل

أخبار الآن | راديو الآن ( فهيمة مزاني - خاص)

شخصية مؤثرة تحاول أن تترك بصمتها في هذه الحياة من خلال براعم من سوريا حرمتهم الظروف من العيش بأمان ، لاجئون صغار أغلبهم يتامى ، أراد باسل نمرة المختص بالإرشاد النفسي ومؤسس مشروع قادة المستقبل ، الذي حل ضيفا على برنامج العرب الآن مع فهيمة أن يعلمهم كيف يتغلبون على أزماتهم النفسية و مواجهة الحياة و التفوق في الدراسة.

باسل يهتم بفئة الأطفال من عمر 7 سنوات الى 13 عاما أما عن فكرة مشروع قادة المستقبل ، فقد بدأت بحسب باسل بعد احتكاكه باللاجئين قبل سنتين ، و دراسة المشروع أخذت منه ستة أشهر من العمل ، باسل يرى أن القيادة هي تحفيز القدرات الشخصية للفرد و توجيهها نحو الطريق الصحيح و يمكن صنع قائد من أي طفل لكن القائد الناجح بحاجة الى فريق ناجح فالقيادة سنفونية لا تكتمل بشخص واحد.

للاستماع للمقابلة كاملة الرجاء الضغط على الرابط التالي

https://soundcloud.com/alaanfm/nhvklw827crj

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