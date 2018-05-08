الهوس بالمشاهير.. إلى أين يقود؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

يتعلق كثير من الناس بأحد النجوم المشهورين، فيجعلون من أغانيه رنة لهواتفهم ، ويتخذون من صوره ألبومًا في حساباتهم الشخصية، أو يسعون جاهدين لحضور حفلاته، ومنهم من يذهبون لأبعد من ذلك، إذ يعرفون مزاج نجومهم المفضلين، وماذايحبون أو يكرهون، وما هي ألوانهم المفضلة، وأكلاتهم المحببة، وغير ذلك الكثير.. فهل هذا بدافع الهوس أم الإعجاب؟

هي ظاهرة ليست بالحديثة ولها تاريخ عبر الزمن..فالحب المفرط للمشاهير وتقليدهم ومتابعة أدق تفاصيل حياتهم في كل مكان، لاسيما مع تعدد وسائل التواصل الاجتماعي جعل الأمرأشبه بالحالة النفسية التي تحتاج إلى النظر والعلاج.

فمتى يصبح هذا الإعجاب مبالغ فيه وإدمان أشبه بالمرض؟ ماهي الاسباب التي تجعل بعض الاشخاص تتمحور حياتهم حول هؤلاء المشاهير وكيف يمكن التعامل مع هذا الموضوع؟.

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