إبن الـ13 عاما يستعيد وعيه بعدما وقع والداه أوراق وهب أعضائه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى)

تعرض الطفل "ترينتون ماكينلي" البالغ من العمر 13 عاما لحادث مروع، وقد أدخل الى المستشفى قبل حوالى شهرين بعد ان انقلبت عليه عربة مقطورة صغيرة، في ولاية ألاباما.

الحادث المذكور سبب لـ"ماكينلي" 7 كسور في الجمجمة، واصابات حادة، بحسب ما ذكرت foxnews، وقال "ماكينلي" لـ Fox 10: "سقطت المقطورة فوق رأسي. بعد ذلك ، لا أتذكر أي شيء".

على الأثر استدعى الأطباء والديه، لإبلاغهما ان ابنهما "لن يكون طبيعياً أبداً بعد الخروج من المستشفى".

وتخبر الوالدة "جينيفر ريندل" بعض التفاصيل، بالقول: "رايت قدمي طفلي تتدليان، لقد مات لحوالى 15 دقيقة، وأخبروني أنه لن يعود الى طبيعته مرة أخرى، فهو بالكاد يتنفس، وأن مشاكل الأكسدة ستكون سيئة للغاية بالنسبة إلى دماغه".

في الأيام التي تلت الحادث، كان "ترينتون" بالكاد يتنفس، فقررت والدته التوقيع على أوراق للتبرع بأعضائه الى 5 أطفال كانوا بحاجة إلى عمليات زرع أعضاء.

وقالت "ريندل": "5 أطفال كانوا بحاجة إلى أعضاء، ورايت أنه من الظلم أن يستمر الحال على ما هو عليه، لأنه كان يدمر أعضاءه أكثر".

لكن في المقابل يبدو أن الطفل قرر تحدي الصعاب بعد أن وقع والداه أوراق التبرع بأعضائه، فقبل يوم واحد من قيام الأطباء بوقف الأجهزة الطبية واستئصال الأعضاء الصالحة، بدأت تظهر عنده علامات نشاط الدماغ والحركة، وبدأ ترينتون بالتنفس من تلقاء نفسه اي دون الأجهزة الطبية، واستيقظ ونطق جملا كاملة في أواخر مارس / آذار ، الأمر الذي دفع بوالدته للكتابة عن الامر على صفحة "الفيسبوك" لجمع التبرعات.

حاليا لا يزال لدى الطفل طريق طويل للتعافي، فهو يعاني من آلام الأعصاب وغيرها، ولديه 3 عمليات جراحية في المخ وأخرى للجمجمة.

وعلق "ترينتون" على ما جرى معه بالقول: "اعتقد انني ذهبت إلى الجنة قبل أن اعود إلى الحياة، لا يوجد تفسير آخر سوى أن الله ساعدني، حتى ان الاطباء قالوا ذلك أيضا".

مصدر الصورة foxnews

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