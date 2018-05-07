في يوم العمال.. المكسيك تقيم مسابقة لتكريم الحمير الكادحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بينما تحتفل معظم أمريكا اللاتينية بيوم العمال في الأول من مايو/ أيار، تحتفل بلدة أوتومبا الريفية في المكسيك بحماة الكد في العمل تكريما لمجهودات "الحمير" بشكل خاص والحيوانات بشكل عام.

خرجت الآلاف من العائلات للمشاركة في المهرجان الذي يعد حدثًا سنويا يتزامن مع عيد العمال التقليدي الذي يتم من خلاله تكريم العمال في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

وتم تنسيق مباريات سباقات البولو والألعاب النارية. ولفت سباق الحمير أنظار المتفرجين، إذ ارتدت الحمير ملابس مبهجة وتلونت بألوان الربيع للمشاركة في السباق، بحسب ما ورد في arabic.euronews.

ويقام المهرجان سنويا في المدينة التي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر في تقليد قديم منذ نحو 60 عامًا، عندما قرروا أن الحيوانات هي ركن أساسي في العمل ومن ثم قرروا تكريمها.

الصورة من موقع arabic.euronews.

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