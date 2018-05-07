الهرم وأبو الهول..كعكة ضخمة في مركز تسوق صيني

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

قدمَ مركزُ تسوقٍ صيني كعكة ضخمة على هيئةِ أحدِ الأهرامات المصرية الثلاثة، تزنُ نحوَ 5 أطنان، مكونة من 40 طابقَا، ومقسمة إلى 20 ألف قطعة.

كما قدمَ المركزُ لزواره مجانًا كعكة أخرى أصغر حجماً على هيئةِ أبو الهول المصري.

وارتدت مجموعة من الفتيات الصينيات الزي الفرعوني الشهير للحضارة المصرية القديمة، ووقفنَ بجانبِ الكعكة، كمشهدٍ ملهمٍ للحاضرين.

واصطف الزوار في طوابير طويلة لمشاهدة هذا الحدث من الحضارة المصرية في انتظار الحصول على قطعة من تلك الكعكة الضخمة.

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