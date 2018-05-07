القبض على رجل متهم بحرق متحرشين بالأطفال

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

حاول رجل في فلوريدا ابتكار عقاب يخص به المتحرشين بالأطفال ومرتكبي الجرائم الجنسية، وفق ما صرحت به السلطات الأمريكية، التي اتهمته بمحاولة الشروع في التخطيط للقتل..

ووفقا للمحققين، فقد حاول "خورخي بورتو سييرا"، 50 عاما، إضرام النار في رجل متهم بهذه الفعل المشين، فنسبت له فورا أربع تهم أغلبها "الشروع في القتل العمد"، وفق موقع "abc7"..

ويقول المحققون في مقاطعة "أوسيولا إن بورتو سييرا" أن الرجل لم ينكر ما كان يخطط للقيام به، فقد اعترف بمحاولة قتل شخص كان يقطن في"فريند فيليج"..

وبعد اعتقاله وإجراء تحقيق معه، في 7 مارس/ آذار الماضي، قال "بورتو سييرا" إنه وصل إلى الفندق بنية إلحاق الأذى بمتحرش الأطفال".. وقال شاهد عيان إن "بورتو-سييرا" قام بعدة تهديدات صارخا "سأقتلك.. أيها المتحرش"، وبدأ وفي إلقاء البنزين على باب المنزل"، وهذا ما يثبت التهم ضده..

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