"الجوع" يدفع بـ"دب" قاتل لإقتحام بيت بكاليفورنيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل الجوع محفز للقيام بأفعال جنونية؟ أكيد هذا ما أثبتته الطبيعة دائما! إذ دفع الجوع الشديد دبا ضخما إلى اقتحام منزل في ولاية كالفورنيا الأمريكية، السبت 5 مايو/ آيار، للبحث عن طعام، وتناول وجبة خفيفة من الخبز والفاكهة قبل طرده..



وتظهر لقطات من داخل المنزل في "نورث ستار"، (شمال بحيرة تاهو)، الدب المتمرد وهو يبحث باهتمام كبير في أكياس البقالة في المطبخ.ونشر مكتب عمدة مقاطعة بلاسر، على فيسبوك، فيديو الدب الذي وصفه بأنه "جائع ولا يعرف الخوف"..





وبما أنه يشكل خطرا حقيقيا على سكان المنزل، فقد تم طرد الدب دون التسبب في أضرار بالمنزل أو إصابات في الممتلكات.. وفق ما صرحت به صحيفة "دايلي ميل" البريطانية..

ونتيجة هذا الهجوم، كتب مكتب العمدة على الإنترنت: ''بعد ظهر اليوم، اقتحم هذا الدب الجائع والجريء منزلا في "نورث ستار"، شمال بحيرة "تاهو"، للحصول على بعض مواد البقالة"..

اقرأ أيضا:

بالفيديو: مشهد أبكى مصوره .. دب قطبي يصارع الموت