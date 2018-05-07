الأميرة شارلوت والأمير لويس وتقليد ارتداء ملابس الأخ الأكبر

أخبار الآن | المحيط الهادي - الولايات المتحدة ( وكالات )

أظهرت صور تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية بريطانية ، التقليد الذي تحافظ عليه العائلة المالكة البريطانية تبين ارتداء الأمير لويس لملابس شقيقه الأكبر سناً.

وتجدر الإشارة إلى أن العائلة المالكة تحافظ على هذا التقليد التاريخي ، تمثل ذلك في أحدث اللوحات التي أصدرها قصر كنسينغتون ، للمولود الجديد الأمير لويس مع الأخت الكبرى الأميرة تشارلوت حيث ارتدى كافة ملبوسات الأخوة الأكبر عمراً.

وقد لاحقت الصور الجديدة في قصر كينسينغتون في عطلة نهاية الأسبوع من الوليد الأمير لويس مع الأخت الكبرى الأميرة تشارلوت ، تدافعاً وجدالاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركات عدة بعد ملاحظتهم للشيء الغريب الموجود في الصورة وهو التقليد التاريخي للملابس.

وفي الصورة التي تظهر تشارلوت وهي تحتضن شقيقها النائم بينما تقدم له قبلة ، وترتدي الأميرة الصغيرة سترة صوفية زرقاء اللون يرتديها شقيقها الأكبر الأمير جورج البالغ من العمر أربعة أعوام ، في صورة ملكية أخرى مشهورة.

وارتدى جورج وهو الثالث في خط العرش بعد والده وجده نفس السترة.

كما ظهرت صوره عام 2016 للملكة إليزابيث مع أصغر سبعة أحفادها ، والتقطت المصوّرة الشهيرة آني ليبوفيتز الصورة لإحياء الذكرى التسعين لميلاد الملك ، و

تم التقاط جميع صور الأطفال حديثي الولادة من قبل أم الأطفال كيت ، وتم التقاط أحدث الصور في عيد ميلاد شارلوت الثالث ، 2 مايو ، والفرصة القادمة سيحصل المراقبون الملكيون على رؤية جورج وتشارلوت والذي من المحتمل أن يكون في وقت لاحق من هذا الشهر زفاف عمهما ، الأمير هاري إلى عروسه الأمريكية ميغان ماركل.

ومن المتوقع أن يكون الأمير والأميرة الأصغر سناً بمثابة وصيفة الشرف في الحفل ، بينما من المرجح أن يبقى لويس في المنزل مع المربية .

اقرأ أيضاً:

قصر "بكنغهام".. ينشر صور الأمير المنضم حديثا للأسرة الملكية