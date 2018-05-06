قصر "بكنغهام".. ينشر صور الأمير المنضم حديثا للأسرة الملكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد انتظار طويل، نشرت العائلة المالكة في بريطانيا أول صورتين رسميتين للأمير المنضم حديثا للعائلة الملكية "لويس"، جمعته أولى الصور بشقيقته الأميرة "شارلوت" التي تبلغ من العمر ثلاثة أعوام، ظهرت وهي تطبع قبلة على جبينه.. التقطت هذه الصورة في عيد ميلادها الثالث الذي أقيم في الثاني من مايو/ آيار الجاري، أما صورة "لويس" وهو نائم، فقد تم التقاطها في 26 إبريل، أي بعد مولده بثلاثة أيام.

وعلق المسؤول عن الصفحة الرسمية للعائلة الملكية بموقع فيسبوك على الصور كاتبا: "يسر دوق ودوقة كامبردج أن يشاركا صورتين للأميرة شارلوت والأمير لويس. التقطت الصورتين من قبل الدوقة". وتابع: "يود صاحبا السمو الملكي أن يشكرا الجمهور على جميع الرسائل الرقيقة التي تلقوها بعد ولادة الأمير لويس، وفي عيد ميلاد الأميرة تشارلوت الثالث".. وفق موقع صحيفة "الغارديان"..

وُلد "لويس"، الذي يعد الخامس في ترتيب العرش البريطاني، في 23 أبريل/ نيسان، وكان يزن نحو (3.83 كغم)، هذه الصورة التقطت الصور في قصر "كنسينغتون" من قبل الدوقة "كيت ميدلتون"، والدة الطفل وزوجها الأمير "وليام"، حفيد الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا.

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