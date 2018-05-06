ظهور شق عميق في مزرعة بنيوزيلاندا بشكل مفاجئ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



كم مرة سمعنا عبارة مبالغا فيها وهي "تمنيت لو انشقت الأرض وابتلعتني"! هي مجرد جملة تقال للتعبير عن الإحساس الشديد بالحرج، لكن هل يتخيل أحدنا المشهد إذا صار في الحقيقة، هو طبعا حالة من النوادر التي تلهم مخيلة مخرجي الأفلام، هذا لا يعني أنها لا تحصل نهائيا على أرض الواقع.. بلى وهذا الدليل!

فجأة، ظهر في مزرعة بـ "نيوزيلاندا" شق هائل في الأرض يبلغ عمقه ارتفاع مبنى مكون من 6 طوابق، وطوله طول ملعبين لكرة القدم. وقال مدير المزرعة، "كولين تريمين"، "إن الشق في الأرض الذي أطلق عليه لقب "تومو"، كان من الممكن أن يظهر في 30 أبريل/ نيسان الماضي بسبب الأمطار الغزيرة، هذا الشق يبلغ طوله حاليا 180 مترا وعمقه وعرضه 20 مترا.. بمعنى أنه يتمدد باستمرار..





هذا الشق ليس هو الأول طبعا، فغالبا ما تبرز شقوق وفجاج على أرضها خصوصا في السنوات الأخيرة، وأشار عالم البراكين من مؤسسة "GNS Science"، "بريد سكوت"، في حديثه لقناة "Newshub" إلى أن هذا الشق أكبر بمقدار 3 مرات من كل الشقوق الأخرى التي قد شهدها سابقا..

وزاد اهتمام العلماء بشق "تومو"، بعد أن اتضح أنه تشكل فوق فوهة البركان القديم الذي ثار للمرة الأخيرة قبل 60 ألف عام..

يشار إلى أن ظاهرة مماثلة حدثت في القارة السمراء بداية الشهر الماضي حيث ظهر شق هائل بعرض 20 مترا وعمق 15 مترا، ويمتد لعدة كيلومترات، في أراض بالقرب من مدينة نيروبي في كينيا..

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