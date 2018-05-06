صورة "سلفي".. تفقد فتاة أمريكية حياتها فورا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



من أجل لقطة "سلفي" مميزة سقط العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح، ويتزايد هذا العدد باستمرار على الرغم من التحذيرات بشأن هذه "الموضة" القاتلة.

هذا الإدمان على التقاط الصور في أوضاع مختلفة، قضى على حياة فتاة داخل السيارة في "هيوستن" بأمريكا، حيث تعرضت لحادث مخيف أرداها قتيلة فورا، حينما تخلت عن حزام الامان لإلتقاط صورة شخصية، وهو القرار الذي كان مميتا، وفق موقع "nypost".

في التفاصيل، كشف أقارب "كايلي ميلز" (16 سنة) أنها كانت في السيارة برفقة ثلاثة من أصدقائها متوجهين إلى حفلة عيد "الهالوين" في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، وحينما أرادت إلتقاط صورة "سلفي" فكت حزام الأمان الخاص بها، وفقا لما ذكرته محطة الأخبار KRIV.

وبعد ثوان فقط من هذا القرار القاتل الذي اتخذته بتهور، فقد السائق السيطرة على السيارة فتدحرجت في الطريق، حينها تعرضت الفتاة لصدمة قوية أفقدتها حياتها فورا، يقول والدها "ديفيد ميلز"، "إبنتي توفيت بسبب عدم التزامها بحزام الأمان، فكل الذين كانوا برفقتها أصيبوا فقط بإصابات طفيفة لأنهم التزموا طوال الوقت بالحزام".. ورغم ذلك ألقي اللوم على السائق الذي كلن يقود المركبة بسرعة غير قانونية..

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