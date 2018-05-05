هل فك الباحثون لغز الطائرة الماليزية المفقودة.. أخيرا؟

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بعدما أوقفت أستراليا والصين وماليزيا عملية بحث غير مثمرة في يناير/ كانون الثاني الماضي عن الطائرة الماليزية التي اختفت في رحلتها رقم 370 MH أثناء طيرانها من كوالالمبور إلى بكين في مارس/ آذار عام 2014،

عادت الجهود لتتكاثف من جديد لحل لغز اختفاء الطائرة الماليزية المنكوبة.. مؤخرا أسفرت هذه الجهود على العثور عن ألغاز جديدة وحطام سفينتين تقبعان في قاع المحيط.

رغم ذلك لم يتمكن الباحثون من تحديد هوية هاتين السفينتين بعد ظهورهما على أجهزة "السونار"، إحداها معدنية والأخرى ذات هيكل خشبي، وذلك لأن المعلومات المتوفرة عن المنطقة وتاريخ الملاحة فيه غير مكتمل، الأمر الذي لم يترك أمامهم إلا تقديم فرضيات وتوقعات لهويتي السفينتين المحتمل، وفق موقع (CNN)..



ووفقا للوثائق المتوفرة، فإنه من المحتمل أن تكون السفينة الخشبية تدعى "W.Gordon" وهي السفينة الني اختفت بعد مغادرتها من ميناء "كايب تاون" بجنوب إفريقيا في العام 1876، أو أنها قد تكون سفينة

تدعى "the Mandala" التي اختفت العام 1882 في رحلة بين "وايلز" و "جزر مالوكو".

أما فيما يتعلق بالسفينة المعدنية، فإن هناك ثلاثة احتمالات، أكثرها ترجيحا هو احتمال أن تكون سفينة "west ridge" التي كانت في رحلة من ليفربول إلى مومباي في العام 1883 إلا أنها لم تصل وجهتها النهائية أبدا..

مصدر الصورة (موقع صحيفة CNN)

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