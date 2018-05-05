لا تقمعي طفلك.. إليك الإجابات المثالية عن أسئلته الشائعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يبدأ الطفل في طرح تساؤلات على الأم، التي لا تعرف كيف تجيب عنها، لذلك سوف نخبرك بمجموعة من النصائح التي تساعدك في الإجابة على تساؤلات الطفل الشائعة، لأنه يجب أن نجيب عليهم بحرص ونشجعهم على التعبير عن كل ما يدور في ذهنهم.لكن كيف يمكننا الرد بحكمة على أسئلة الطفل الأكثر شيوعا؟ لنساعده في إيجاد رد مقنع يرضيه، لكن دون أن نتحدث معه في أمور لا تناسب عمره، وفق موقع "baby.webteb"..

نصائح للتعامل مع أسئلة الأطفال الشائعة:



تشجيعه على السؤال:

فقد يخطئ بعض الاباء والأمهات ويحاولون كف الطفل عن هذه الأسئلة، ونتيجة هذا يعتاد الطفل على كتمان كل ما يفكر فيه، أو يلجأ لأشخاص أو وسائل أخرى لمعرفة إجابات هذه الأسئلة.

قول الحقيقة:

هذا لا يعني أنك تشرح للطفل كافة التفاصيل الخاصة بالأمر، بل يجب أن تكون إجابتك مختصرة، بحيث توضح له الفكرة بشكل عام دون الخوض في أمور لا يجب أن يعرفها.

تبسيط الأمور:

عند الإجابة على سؤال الطفل، يجب أن نبحث عن طريقة بسيطة وسهلة الفهم، كما ينبغي ألا نخيفه، فمثلا إن سأل الطفل عن طريقة إنجابه، فيجب أن تعطي له إنطباع بأن الأمر بسيط ولا يفضل أن توضحي له أن الولادة مؤلمة وسيئة.

التفكير في المستقبل:

ما تقولينه لطفلك الان سوف يبقى عالقا في ذهنه، ويكبر معه، ومع الوقت ستتكون صورة لديه وفقا للأساس الذي وضعتيه، لذا يجب أن تكون إجابتك واقعية والإبتعاد عن تأليف قصص من وحي الخيال.

عدم تخويف الطفل: أسلوب خاطئ تتبعه كثير من الأمهات عند قيامهن بطرح بعض الأسئلة الخاصة بجسمه، خوفاً على طفلها، والبديل هنا هو شرح الإيجابيات والسلبيات، والعواقب التي يمكن أن تحدث للطفل إذا قام بتصرف

خاطيء.



أسئلة الأطفال الشائعة:

الأسئلة حول الولادة:

الإجابة المناسبة هنا هي أن الطفل جاء من بطن والدته، وأن الطفل يكون صغيرا ويتغذى على غذاء الأم في بطنها حتى يكبر ويحين موعد خروجه من البطن..

الأسئلة حول الموت

من الأسئلة الشائعة التي لا تعرف الأم كيف تجيب عنها، حيث يمكن أن يشكل هذا الأمر قلقاً على الطفل، والإجابة الأمثل في هذه الحالة، هي أن تخبري طفلك بأن المتوفي ذهب إلى حياة أخرى ليلتقي بأشخاص اخرين،

وأنه سعيد ومطمئن..

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