كيف أفلت المجرمون من "أف ب آي" بإستخدام طائرات "درون"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



بعدما وظفت طائرة بدون طيار في التداريب العسكرية، واستطاعت أن تحقق رقما قياسيا في في التدريبات القتالية بضرب 5 أهداف في عملية واحدة بدقة عالية. استخدم مجرمون طائرات دون طيار لعرقلة جهود المراقبة والرصد في عملية خطف رهائن، بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي).

وقال مسؤول كبير في المكتب، خلال مؤتمر عقد في مدينة "دنفر" بولاية كولورادو الأمريكية، إن المجرمين سيروا عددا كبيرا من طائرات دون طيار لحجب الرؤية عن فريق الإنقاذ. وتسببت الطائرات في تلك الحالات إلى فقدان رؤية المهاجم ومراقبته، وفق موقع (BBC)

وكان "أف بي آي" قد نصب مركز مراقبة متقدم لمتابعة الوضع، وفجأة ظهرت طائرات دون طيار صغيرة، حلقت على مستويات منخفض "بسرعات عالية أمام عملائنا في مركز المراقبة لإبعادهم عن المكان".

وقال "جوزيف مازل"، رئيس وحدة قانون تشغيل التكنولوجيا في مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال مؤتمر الجمعية الدولية للمركبات غير المأهولة: "حينها أصبحنا كالعميان"، ووفقا لموقع "ديفنس وان"، الذي حضر مندوبوه المؤتمر، فقدت وقعت عملية الخطف خلال الفصل الشتاء في ضواحي إحدى المدن الأمريكية الكبيرة.

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