غزالتان تتحديان أذى الصيادين.. وشرطة "أوريغون" تحقق بالامر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

قد يصدمك كثيرا هذا المنظر.. حيث تبدو غزالتان في البرية تمشيان بكل صمود بجنوب ولاية "أوريغون" الأمريكية وقد اخترق جسدهما سهام صيد بدون رحمة، أُصيبت واحدة منهما في رأسها والأخرى على مقربة من رقبتها عمدا، لكن القدرة الإلاهية أبقتهما على قيد الحياة، وفق موقع "CNN".

ولأن السهم كان قاسي جدا، فلم يتمكن عمال الحياة البرية من تهدئة الغزلان لإزالة السهام فظلت ثابتة في مكانها، لهذا السبب، فتحت شرطة ولاية "أوريغون" تحقيقا لمعرفة من حاول القيام بذلك الفعل الشنيع، حيث تعمد الفاعل إطلاق السهام على الغزالتين دون قتلهما ويبقيان على قيد الحياة بسهام عالقة في جسدها. بهذا أعلنت رابطة صيادي ولاية "أوريغون" تقديم مكافأة قدرها 3500 دولار مقابل الحصول على معلومات عن المهاجمين..

ولحسن الحظ، أفادت تقارير أطباء الحياة البرية أنه على الرغم من الأسهم التي أصابت الغزلان، لكن يبدو أنها قادرة على الحركة والتنقل، وبالتالي لا تشكل تهديدا للحياة، لكنها تعيق تحركها الطبيعي لأسف، كما يوجد هناك خطر انتقال العدوى نتيجة الإصابة.

مصدر الصورة (موقع CNN)

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