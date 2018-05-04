ما السر وراء السيارة التي علقت بجسر "تورونتو"؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

في ساعة الذروة الصباحية بمدينة "تورونتو" الكندية يوم الأربعاء 2 مايو/ آيار، ظهرت سيارة زرقاء وهي تتدلى بحبل من جسر تورونتو المزدحم، وهو الأمر الذي دفع رجال الطوارئ لإسقاطها على الأرض، لتجنب الأضرار البشرية..

وفي جميع الحالات، فقد لف الغموض الطريقة التي وصلت بها هذه السيارة إلى هذا المكان بالتحديد، في هذا الخضم بدأت السلطات في مدينة "تورونتو" بالتحقيق في ملابسات الحادث في مسعى منها لمعرفة هوية من قام بتعليق السيارة بهذا الشكل الذي يشكل خطورة على مستعملي الطريق..



ولأن الأمر مريب بعض الشيء، فقد اعتقد رجال الشرطة في أول الأمر بأن السيارة المعلقة كانت جزءا من فيلم يتم تصويره على الجسر، وأنه مشهد من فيلم، لكن الأمر كان عكس ذلك، حيث يتعلق بكونه كان حادثا مدبرا، بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية..

وأرجع بعض متابعي الفيديو، هذا المشهد إلى كونه مجرد دعابة، حاول مجموعة من الأشخاص تنفيذها في المكان، بينما قال آخرون أن هذا النوع من الدعابات قد يشكل خطرا حقيقيا على حياة الآخرين، ويجب عدم اللجوء إليها على الإطلاق لأنها تشكل خطرا على حياة الآخرين..

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