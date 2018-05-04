على عكس المتوقع.. فتاة تسخر "جائزة يانصيب" لتغيير سلوكها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يراودنا حلم الغنى مثل الكثيرين بين الفينة والأخرى، حيث نداعب خيالنا بالفوز بجائزة اليانصيب لنتمكن من تحقيق أحلامنا المادية دفعة واحدة، مثل شراء سيارة فخمة من الطراز الغالي، أو منزل كبير، أو الرجوع للدراسة لنكمل تعليمنا العالي في أرقى الجامعات..

لكن هذا الأمر كان مختلفا بالنسبة لهذه الفتاة التي تدعى "جين بارك"، والتي فازت بجائزة يانصيب "يورو مليون"، لم تنجذب وراء هذه الأحلام نهائيا مثلنا، بل أنفقت نحو 100 ألف جنيه إسترليني ربحتهم من اليانصيب كي تتحول من صديقة تملؤها مشاعر الغيرة إلى زوجة وفية جدا وواثقة بنفسها، وفق موقع "mirror"..

في التفاصيل، استدعت "جين"، 22 عاما، الدكتور النفسي "بيكي سليمان" من لندن إلى منزلها في أدنبرة، لأنها بحاجة إلى تغيير سلوكها المريض في غيرتها من أصدقائها وإعدادها لأن تكون زوجة وفية، وقال أحد أصدقاء "جين": "كانت جين تعمل باجتهاد لتغير سلوكها، لذلك سخرت مبلغ 100 ألف جنيه على مدار العام، حتى يتسنى لها علاج نفسها من متابعة أصدقائها بشكل مرضي ومهووس، وبتالي إعطائها دفعة قوية من الثقة بالنفس"..

بهذا الخصوص، قالت "جين": " لقد كنت خائفة جدا في البداية من التعامل مع الطبيب النفسي الذي استأجرته، لكن مع مرور الوقت شعرت بتحسن وسعدت جدا بأنني أنفقت أموالي كلها لكي تتحسن أخلاقي وسلوكاتي"..

الجدير بالذكر أن "جين" تعد أصغر متسابقة فازت بجائزة اليانصيب "يورو مليون"، حيث فازت بمبلغ مليون جنيه إسترليني وهي بعمر السابعة عشرة، وهو ما ساعد على تدهور أخلاقها شيئا ما طوال السنوات الماضية، كما أنها عانت من قلة ثقتها بنفسها لأنها لم تكن تعلم لماذا يحبها الرجال، فغالبا ما كانت تتساءل هل النقود هي التي تدفع الرجال لإعجاب بها، أم لشخصها؟..

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