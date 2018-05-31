كنوز تاريخية أمام زوار "وستمنستر آبي" في لندن..

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (روسترز)



كنيسة "وستمنستر آبي" واحدة من أبرز المزارات السياحية في لندن، واحتفاءً بتاريخها الذي يعود إلى ألف عام، قررت فتح منطقة كانت مغلقة أمام الزوار لعرض 300 قطعة تتضمن تصريح زواج الأمير وليام حفيد الملكة إليزابيث.

وستقام "معارض اليوبيل الماسي للملكة" في أروقة فوق صحن الكنيسة تعود إلى القرن الثالث عشر وعلى ارتفاع 16 متراً من الطابق الذي تقيم فيه الكنيسة مراسم التتويج والزفاف ويُدفن فيه مشاهير البريطانيين.

ومن أعلى يمكن الزوار النظر إلى الكنيسة ويرون في الخارج مقر البرلمان، وستـــعرض الكنوز التاريخية تحت أربعة عناوين: «مبنى وستمنستر آبي» و«العبادة والحياة اليومية» و«وستمنستر آبي والملكية» و«الكنيسة والذاكــرة الوطنية».

وقالت فانيسا سيموني كبيرة الأوصياء على «وستمنستر آبي»: «هذه المرة الأولى في تاريخ الكنيسة التي يدخل فيها الزوار إلى هذا الجزء. بعض القطع لم تعرض من قبل»، وستفتتح المعارض في 11 من الشهر المقبل.

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