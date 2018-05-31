دراسة علمية تتوقع فوز ألمانيا او البرازيل بكأس العالم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

كشف علماء نمساويون عن بعض المعادلات والإحصائيات التي توقعت وصول ألمانيا والبرازيل إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وقال الخبراء أن احتمال فوز البرازيل في مبارايات كأس العالم لهذا العام تصل إلى 16.6% بينما حصدت ألمانيا نسبة 15.8%، ما يجعلمها الفريقان المرجح فوزهما في نهائيات كأس العالم.

وقال البروفيسور أكيم زيليس، المشارك في الدراسة إن "المباراة النهائية الأكثر احتمالا بنسبة 5.5% ستكون أيضاً بين هذين الفريقين، ما يمنح البرازيل فرصة للتعويض عن نصف النهائي الدرامي في عام 2014"، حسب ما نقلته صحيفة الدايلي ميل.

ووجدت الإحصائيات المتبعة من فريق البحث، أن فريقين آخرين يتمتعان بفرصة الفوز ألا وهما إسبانيا بنسبة 12.5% وفرنسا بنسبة 12.1%، بينما حققت إنكلترا المركز السابع في احتمال فوزها لهذا العام.

وحصل الباحثون على هذه الاحتمالات تبعاً لمراهنات عديدة عبر الإنترنت، حيث جمع الباحثون من جامعة (Innsbruck) في النمسا، مراهنات ل26 شركة عبر الإنترنت، وقاموا بمقارنتها بنظم حسابية وإحصائية معقدة.

يذكر أن فريق البحث نجح سابقاً في توقع العديد من نتائج المباريات، ومن بينها توقع فوز إسبانيا ببطولة كأس العالم 2010، كما توقع فريق البحث خلال يويرو 2016 أن الدولة المضيفة، فرنسا، ستهزم ألمانيا في الدور نصف النهائي، ثم تستمر للفوز بالبطولة.

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