دراسة مفاجئة عن حب الرجل.. يدوم لهذه الفترة فقط

أخبار الآن| دبي- الأإمارات العربية المتحدة (صحف)

إفراطك سيدتي في إغراق زوجك بالرعاية والاهتمام، ليس لدائما في صالحك..بل غالباً ما يؤدي إلى هروبه المستمر..لا نقول نحن ذلك بل الدراسات تقول ذلك فاحذري.

كشفت دراسات حديثة أنّ80% من التصرّفات التي تركّز عليها المرأة، مثل تغيير قصة الشعر وطريقة اختيار الملابس، وتعتقد أنها تؤثّر بزوجها، لا تؤثّر به إلا بما نسبته 20% فقط.

وأثبتت الدراسات بأنّ الحبّ عند الرجل يستمر بعد الزواج 18 شهراً فقط، ومن ثم ينتقل إلى مرحلة الصداقة المبنية على المودة والاحترام.

ولذا سيدتي عليك -وفق الدراسات- بأنْ لا تتركي التصرّفات التي تحبينها، كالاهتمام بالملابس الجديدة، وقصّات الشعر، التي تظنّين أنها تؤثر في الزوج، ليس لأجله بل من أجل نفسك أيضاً، وهذا سوف يساعدك على عيش حياة سعيدة خالية من المشاكل والأوهام.

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