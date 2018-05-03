مهرجان الثعابين الإيطالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( نورا الشيخ)

إذا كنتم ممن يخشون الثعابين... فلا تقكروا بزيارة هذه المدينة الإيطالية

حيث يحتفل سكان المدينة بمهرجان الثعابين السنوي أحد أغرب المهرجانات بالعالم في مدينة كوكولو التي تبعد 85 ميلا عن روما

تخليدا لذكر القديس "دومينيك" عبر وضع الثعابين على تمثاله

تقول الأسطورة "إن طفلا قتل على يد الثعابين والقديس دومينيطو عالجه وكان ذلك بمثابة معجزة"

يتم تكليف صائدي الثعابين يجلب 4 أنواع من الثعابين ويسمح للحضور بلمس الثعابين والتقاط صور تذكارية

لاعتقادهم أنها قادرة على شفائهم.

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