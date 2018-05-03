سعوديون يناقشون فوائد تعدد الزوجات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

ناقش مغردون سعوديون فوائد تعدد الزوجات على حد وصفهم عبر وسم ظهر في قائمة أكثر الوسوم انتشارا .

وورد على الهاشتاغ الذي حمل عنوان #فوايد_الزوجه_الثانيه أكثر من عشرة آلاف تغريدة على مدار الساعات الماضية.

وانقسمت الآراء بحدة عبر الهاشتاغ، فرفض العديد من المستخدمين تعدد الزوجات.

بينما دافع فريق كبير من الرجال عن تعدد الزوجات على أساس ديني.

ولم يخلو الهشتاغ من الطرافة إذ علق البعض بتغريدات طريفة ساخرة.

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