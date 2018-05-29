معلمة لغة "إنكليزية" تصحح رسالة تلقتها من "ترامب"

أخبار الآن | واشنطن - امريكا - (وكالات)

لم اتلقى خطابا بكل هذا الكم من الأخطاء .. بهذه الكلمات علقت معلمة امريكية على خطاب وصلها من البيت الابيض، معلمة اللغة الإنجليزية حازت على شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، بعدما قامت بتصحيح أخطاء في خطاب أرسل لها من البيت الأبيض، يحمل توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



المعلمة أبدت عدم رضاها عن الأخطاء الإملائية الكثيرة التي تضمنها الخطاب مثل كتابة كلمات مثل "الدولة"، "الرئيس"، "الحكومة"، و"الفدرالية" بحروف كبيرة في بدايتها على الرغم أنهم ليسوا أسماء أشخاص.مشيرة الى انها لو وضعت تقييم لمستوى الكتابة في خطاب الرئيس، فأنها ستعطيه مقبول أو ضعيف.

وأضافت ميسون، أنه من الممكن أن يكون موظفو البيت الأبيض هم من كتبوا الخطاب، وليس الرئيس ولكنه في النهاية يحمل توقيعه، وقالت المعلمة إنها على مدى حياتها، حظيت النسخة المصححة من الرسالة التي نشرتها ميسون الأسبوع الماضي في مواقع التواصل الاجتماعي على الآف الإعجابات والمشاركات. وفي حين أشاد بها البعض لتصحيحها الأخطاء الواردة في الرسالة الرئاسية، فإن البعض الآخر انتقدها بسبب ما اعتبره سخرية من قبلها من الرئيس ترامب.

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها إدارة ترامب للسخرية بسبب الأخطاء المتكررة والتي تشمل أخطاء الإملائية ولغوية ونحوية ضمن التغريدات التي تنشر عبر حساب الرئيس الأمريكي على تويتر..

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