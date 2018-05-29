قل لي موسيقاك المفضلة أقول لك من أنت (دراسة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كامبريدج أن الذوق الموسيقي للفرد يكشف عن شخصيته، وأجريت هذه الدراسة عبر استطلاع على الإنترنت شمل 20 ألف شخص، حيث قدمت لهم 25 قطعة موسيقية تم وضعها من قبل مختصين موسيقيين.

وبالنظر إلى النتائج، استطاع الباحثون تصنيف الاختيارات الموسيقية لشخصيات معينة من خلال الصفات المشتركة للأشخاص. وأشارت الدراسة إلى أن محبي الموسيقى التي تعتمد على الآلات الأصلية (acoustic music) لا على تلك الحديثة أو الإلكترونية، يتميزون بالثرثرة المتواصلة ويتمتعون بحيوية كبيرة، بينما يميل محبي الأوبرا إلى الإبداع في طبيعتهم.

أما الذين يتمتعون بدرجة عالية من الانفتاح، فيفضلون الموسيقى الحديثة، باعتبارهم يحبون تعلم ما هو جديد، كما قد يميل أصحاب الشخصيات المنفتحة إلى الموسيقى "المتواضعة" أو الغير معقدة.

وفي الدراسة التي نشرت في مجلة "Psychological Science"، قال الباحثون: "تؤكد هذه النتائج أن الموسيقى، وهي أحد أشكال التعبير عن الذات في كل مكان عبر الثقافات البشرية، تنقل معلومات مفيدة عن الخصائص النفسية الأساسية للأفراد".

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