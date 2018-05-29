فواتير الكهرباء تغضب السعوديين
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)
انتشر في السعودية وسم #فاتوره_الكهرباء حاصدا أكثر من 30 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ودشن المغردون وسما لإبداء غضبهم والاعتراض على ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.
وطالب المشاركون في الوسم السلطات بالتدخل ودعم المواطن السعودي.
كما طلب المغردون من الشركة السعودية للكهرباء تبرير ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وإيجاد حل لهذه المشكلة.
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