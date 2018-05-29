فواتير الكهرباء تغضب السعوديين

... مصريون ينتقدون نظام التعليم عبر تويتر انتشر في مصر خلال اليومين الماضيين وسم بعنوان #التعليم_المصري_في_تويته للحديث عن المنظومة التعليمية في مصر ووضع المناهج المناسبة للطلاب.

... وسم يدعو النساء اللواتي تعرضن للتحرش للتكلم انتشر عالميا وسم #MeToo أو "أنا أيضا" الذي انتشر بعد أن نشرت النجمة الأمريكية أليسا ميلانو تغريدة على حسابها عبر تويتر دعت فيها كل النساء اللواتي تعرضن للتحرش

... حملة سعودية تنادي بالحد من الهياط دشن مغردون سعوديون حملة للحد من الهياط الذي انتشر مؤخرا بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.. تعرف على ماهيته ولماذا يطالب السعوديون بالحد منه..

... كيم يلتقط السيلفي في سنغافورة قبل القمة مع ترامب (فيديو) هل فعلا وقف الزعيم "كيم جونغ أون" لالتقاط صور السيلفي في سنغافورة قبل القمة مع ترامب؟

... بالصور.. ثعلب صغير يهزم نسرا حاول سرقة طريدته ببراعة كبيرة، تمكن مصور أمريكي يدعى "كيفين إيبي" من التقاط بعض اللقطات المثيرة من قلب الغاب لنسر نفذ غارة أرض جوية على ثعلب صغير..