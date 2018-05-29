باحثة حياة برية تصارع "دب" وتنجو منه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نجحت باحثة حياة برية تدعى "أمبر كورناك"، تبلغ من العمر 28 عاماً، من مصارعة دب رمادي والهروب منه يوم 17 مايو/أيار. ولكنها أصيبت بكسر في الرأس أثناء مصارعته.

وتقوم كورناك حالياً بدراسة الحيوانات المفترسة حيث هاجمها دب في منطقة جبلية معزولة. واستطاعت كورناك الدفاع عن نفسها بإستعمال بخاخ متخصص للدفاع عن النفس. وقد تمكنت كورناك من الإمساك بالبخاخ لتدافع عن نفسها، ولكنها رشت نفسها بالخطأ قبل أن ترش الدب الذي هاجمها.

ومشت كورناك أكثر من 3 كيلومترات لتصل إلى سيارتها. وهي حالياً في المستشفى بحالة مستقرة بحسب ما قالت صديقتها. وقد وضع الأطباء لوحات معدنية وعددا من البراغي في جمجمتها، بحسب ما ذكرت بي بي سي.

وفي يوم 10 مايو/ايار، أخذت كورناك عملاً موسمياً لدراسة حياة الدببة مع مؤسسة الحياة البرية في موناتا. من ثم تعرضت للهجوم بعد أسبوع من توظيفها حسب ما قال المتحدثة باسم المؤسسة، جنيفر ستريكلاند. وقالت وكالة أسوشيتد برس أن كورناك كانت تجمع شعر الدببة لتحليل حمضها النووي يوم الهجوم.

الصورة من حساب "أمبر كورناك" على فيسبوك

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