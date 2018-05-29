أصحاب الكرش يجب أن يأتوا إلى العمل متأخرين..

أخبار الآن | دبي- الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



في المرة القادمة عندما تنظر باحباط إلى زيادة وزنك تذكر هذا الخبر، نشرت تقارير صحفية عالمية ما وصفته بـ"التوصية الحكومية"، الخاصة بالبدناء، وبالأخص أصحاب الكروش، وأوصى مستشار حكومي، بحسب ما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، بضرورة أن يوفر أصحاب العمل أوقاتا مرنة لموظفيهم البدناء أو أصحاب "الكرش"، وطالبت التوصية بأن يأتي أصحاب الكرش إلى عملهم متأخرين، حتى يتجنبوا الشعور بالقلق أو التمييز، عند انتقالهم أو عودتهم من العمل خلال ساعة الذروة.



وتوقعت التوصية أن يتضاعف أعداد البدناء في انجلترا وويلز واسكتلندا بصورة كبيرة، ما يجعل بريطانيا تعاني من نسبة السمنة الأسوأ في أوروبا الغربية، وقال البروفيسور ستيفان بيفان، من معهد دراسات التوظيف في المؤتمر الأوروبي حول السمنة في فيينا: "الكثير من البدناء يشعرون بالقلق من السفر أو الانتقال في وسائل النقل العام، ويفضلون العمل من المنزل، حتى لا يتعرضوا للإحراج بسبب كروشهم"، وتابع "يمكن القول إن القليل منهم من يفضل ألا يذهب إلى عمله في ساعات الذروة الصباحية"..

مصدر الصورة موقع ( vaievemdavida)

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