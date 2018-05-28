6 نصائح للعثور على التدريب او الوظيفة المثالية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

من الطبيعي ان تبدأ في البحث عن الوظيفة أو التدريب الميداني قبل أو بعد تخرجك من الجامعة. ومن الاهم أن تكون الوظيفة سبباً في سعادتك ونموك المهني.

لكن، ما هي الخطوات التي يجب عليك القيام بها للحصول على الوظيفة المثالية؟

سنقدم لك أبسط 6 خطوات للنجاح في الحصول على الوظيفة المثالية:

1. البحث المبكر

يكسب من يبحث باكرا عن وظيفة المزيد من الوقت للبحث عن أفضل فرص للتدريب، وربما اجراء بعض المكالمات القيمة مع أصحاب العمل داخل الشركات.

2. حدد اهتماماتك المهنية

من المهم أن تعرف ما تريد القيام به. وان لم تكن لديك فكرة عن المهنة التي ترغب في العمل بها، فان اكتساب الخبرة في عدد من المجالات المهنية يعد الحل الأمثل لحل هذه المشكلة.

3. أنشئ سيرة ذاتية وصفحة لينكدإن

قد تساعدك السيرة الذاتية بتقديم طلب للحصول على تدريب أو فرصة عمل. اكتب الاشياء المهمة بالترتيب الصحيح، اي أن تبدأ بفقرة قصيرة توضح فيها من أنت كشخص مهني ومن ثم متابعة الشرح بشكل مختصر أهدافك المهنية في الحياة العملية، خبرتك السابقة في العمل التطوعي والعمل بدوام جزئي ان كان هناك، وجميع مهاراتك والمعارف التي اكتسبتها.

وقد تساعدك صفحة لينكدإن على التواصل مع شخصيات مهمة في شركات مختلفة بطريقة أسرع.

4. معارض التدريب العملي والتوظيف

شارك في معارض التدريب العملي في جامعتك أو جامعات اخرى لتقديم سيرتك الذاتية. وكن مستعدًا للقاء أصحاب المؤسسات، ووصف مهاراتك واهتماماتك وخبراتك لهم.

5. التواصل مع أصحاب العمل

تابع مسار سيرتك الذاتية مع جهات التوظيف التي تحدثت معها في المعارض أو التي قدمت لها سيرتك الذاتية عبر الانترنت.

6. أستعد جيداً للمقابلة

يمكنك الاستعانة بالانترنت لمعرفة كيفية الاستعداد لمقابلة العمل. كن جاهزاً وتصرف بطريقة مهنية واحترافية وأظهر شغفك وطموحك ورغبتك بتعلم كل شيء عن الشركة. حاول أن تتدرب مع افراد عائلتك او اصدقائك على كيفية اجراء المقابلات والاجابة عن الأسئلة الشائعة لمقابلات العمل.

أقرأ أيضا:

كيم يلتقط السيلفي في سنغافورة قبل القمة مع ترامب (فيديو)