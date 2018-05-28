نفوق 12 من حوت العنبر في نيوزيلندا.. والسلطات في حيرة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

ما زالت السلطات المسؤولة في نيوزيلندا تبحث سبب عن جنوح 12 من حوت العنبر على الساحل الغربي لنيوزيلندا، في ساوث تارانكي بنورث إيلاند، في حين أخذت السلطات عينات من الحيتان النافقة لتحليلها، أملاً في معرفة سبب موتها وجنوحها على ساحل بحر كاوبوكونوي.

وأفادت إدارة حماية البيئة أن جنوح الحيتان كان على مراحل، حيث جنح 8 من الحيتان التي يترواح طولها بين 12 و14 متر، الخميس 24 من شهر آيار/ مايو، في حين جنحت 3 حيتان أخرى بعد يومين وحوت آخر الأحد 26 من شهر آيار/ مايو.

وقال متحدث باسم إدارة حماية البيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) "نعتقد أن الحيتان كانت قد نفقت قبل أن تجنح على الشاطئ". بينما قالت بونيتا بهام من جماعة "بجاتي تو" المحلية لإذاعة نيوزيلندا إنه "على الرغم من أن عدة مناطق بنيوزيلندا تشهد جنوح للحيتان بصورة متكررة، إلا أن عدد الحيتان هذه المرة في المنطقة غير مسبوق"، وأضافت "لقد شعرنا بالصدمة ولم نستطع تصديق ما رأيناه".

وتستعد إدارة حماية البيئة وجماعات ماورية لدفن الحيتان ال12، حسب التقاليد والعادات الماورية المتبعة هناك.

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