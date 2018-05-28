مهاجر "بطل" ينقذ طفلا على غرار "سبايدرمان" في فرنسا (فيديو)

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تمكن شاب مالي يدعى "مامودو غاساما" القادم حديثا إلى فرنسا من إنقاذ طفل (4 أعوام) تدلى من شرفة منزله، حيث تسلق شرفات العمارة بسرعة وحال دون سقوطه، وانتشر المقطع الذي يظهر بطولته على وسائل التواصل الاجتماعي، اذ تسلق "مامادو قاساما" الشرفات بشكل سريع للوصول إلى الطفل وسط تشجيع المتابعين المرعوبين، ووصف تدخل الشاب المالي البالغ من العمر 22 عاما بأنه سلوك بطولي وأنه "سبايدرمان حقيقي"..

في ذات السياق، أشادت "آن هيدالجو" رئيسة بلدية باريس الأحد 27 مايو/ آيار ببطولة مهاجر من مالي، حيث تسلق واجهة مبنى مؤلف من أربعة طوابق في شمال العاصمة الفرنسية لينقذ طفلا كان متدليا من شرفة قائلة إن "المدينة ستدعم محاولاته للإقامة في فرنسا"..فيما اعتقلت الشرطة الفرنسية والد الطفل وفتحت تحقيقا في الحادثة.





ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بمكتب الرئيس "إيمانويل ماكرون" قوله إن "قصر الإليزيه الرئاسي دعا "قاساما" للقاء ماكرون صباح الاثنين 28 مايو/ آيار، وقالت "هيدالجو" على حسابها الرسمي على تويتر تهانينا لـ "مامادو قاساما" على تصرفه الشجاع الذي أنقذ حياة طفل"..

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