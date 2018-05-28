كيف علق سعوديون على نظام عقوبة التحرش؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

بعد إقرار مسودة نظام التحرش من قبل لجنة تمثل جهات حكومية عدة ورفعها إلى الجهات المختصة، تفاعل آلاف المغردين حول القانون الذي قد تصل العقوبة فيه إلى السجن 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #نظام_عقوبه_التحرش متصدرا قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 32 ألف تغريدة في الأيام القليلة الماضية.

وانقسمت آراء المغردين. فهناك من أيد القانون ورأى أن من شأنه منع ظاهرة التحرش اللفظي أو الحد منها.

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