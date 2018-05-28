ما حقيقة فيديو تدحرج عبوة ماء صعوداً لأعلى تلة في أستراليا؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

نشرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية على موقعها الإلكتروني، فيديو حظي بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر تدحرج عبوة مياه صعوداً للأعلى على تلة أسترالية، ضاربة الفيزياء بعرض الحائط.

كما عرض الفيديو، ركوب أحد المارة سيارته والإشارة إلى أنه قام بتثبيتها على وضع "نيوتريل أو N"، إلا أنها رغم ذلك تدحرجت إلى الأعلى وسط دهشة سائق السيارة، والمارة على الطريق.

وتقع هذه التلة على بعد 70 كيلومتراً شمال غرب ملبورن، وصنفت من قبل هيئة السياحة في ماكيدون على أنها أفضل الأسرار في البلاد، وأكثرها شعبية بين السياح والزائرين.

ولم يتمكن أحد إلى الآن من تحديد سبب هذه الظاهرة الغريبة، فكثرت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، المشككة في حقيقة الفيديو، ومن بين التعليقات: "قد يكون الامر خدعة بصرية، ولكن هناك بالتأكيد شيء غريب يحدث في هذا المكان و لا يمكن تفسيره بسهولة ".

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