فيلم "فيرونكا" على نتفليكس.. يثير رعب المشاهدين

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

أثار الفيلم الإسباني "فيرونكا" المعروض على موقع نتفليكس، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمدى الرعب الذي أثاره في قلوب المتفرجين.

وغرّد العديد من مشاهدي الفيلم على موقع التواصل الاجتماعي توتير، معبرين عن ردود أفعالهم أثناء مشاهدة الفيلم، الذي لم يتمكن البعض من إكماله.

وتدور أحداث الفيلم الإسباني في عام 1991، حول فتاة مراهقة تقرر تجربة لعبة "الويجا" أثناء كسوف شمسي، وذلك في محاولة منها للاتصال بحبيبها المتوفي.

إلا أن الفتاة تقع ضحية اللعبة الشيطانية، وتصادف تغيرات في المنزل، من تحرك الأغراض والأجسام إلى صدور أصوات غريبة وصولاً إلى وجود راهبة عمياء مخيفة في المنزل.

ونقلاً عن صحيفة "ذا سن"، حصل الفيلم على تقدير 100% على موقع "روتن توماتو"، إلا أن ما جعله أكثر شهرة، هي أحداثه المرعبة واستناد الفيلم على قصة حقيقية جرت في مدريد عام 1992، حيث قامت الشرطة المدريدية بالتحقيق في حالة وفاة غامضة لفتاة مراهقة، بعد لعبها في لوح الويجا. وبحسب ما ورد، لم يتم بعد حل القضية.

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