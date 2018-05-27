رئيس وزراء اليابان يشارك في إهداء كلب لبطلة أولمبية روسية

أخبار الآن | موسكو - روسيا (رويترز)

خلالَ زيارةٍ رسمية مدتها ثلاثة أيام يقومُ بها إلى روسيا، شاركَ رئيسُ وزراءِ اليابان شينزو آبي، في تسليمِ جروٍ من سلالة أكيتا اليابانية يومَ أمس إلى بطلةِ التزلج الإيقاعي على الجليد الأولمبية الروسية ألينا زاجيتوفا.

وقدمت مجموعة معنية بالحفاظِ على هذهِ السلالة الجرو وهي أنثى عمرها ثلاثة شهور إلى ألينا الحائزةِ على الميدالية الذهبية في دورةِ ألعابِ بيونجتشانج الأولمبية الشتوية.

ووصل آبي إلى روسيا يوم الخميس لحضور منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج ومن المقرر أن يعقد محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في وقت لاحق يوم السبت في الكرملين.

وربت آبي الذي ترافقه زوجته على الكلب قبل تسليمه إلى ألينا البالغة من العمر 16 عاما.

وعشقت الفتاة هذه السلالة من الكلاب بينما كانت تتدرب في اليابان وخلال الأولمبياد طلبت من والديها السماح لها باقتناء كلب أكيتا إذا فازت في دورة الألعاب.

وأُطلق اسم ماسارو على الجرو وتعني “نصر” أو “فوز”.

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