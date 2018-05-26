"فيراري" بتصميم جديد لعميلها المفضل.. ضمن برنامج وان أوف

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة

كشفت شركة فيراري عن الإصدار الجديد لسيارة فيراري أس بي 38 التي تم إنشاؤها من من قبل برنامج "وان أوف" التابع للشركة، حيث قدمت التصميم لأحد أكثر عملائها تفضيلاً وذلك وفق بيان صحفي.

اختبرت السيارة على مسار فيوراني، حيث يتم اختبار سيارات الشركة. وبما أن السيارة قد تم إعادة هيكلتها من فيراري جي تي بي 488 فكان من السهل على السائق التحكم بها أثناء القيادة.

وتكمن التجربة الجديدة لفيراري في الطلاء الأحمر الثلاثي المعدني الذي يغطي جسم السيارة. كما تم تشبيه التصميم الذي اتبعته الشركة للمصد والشفرة الأمامية، لتصاميم قديمة لفيراري 308 جي تي بي في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. وتحل اللوحات العلوية على المحرك محل الزجاج الصدفي الموجود على 488 جي تي بي إس، مما يحافظ على تصميمه المميز، ويقلل من وزنه.

كما ذكرت فيراري أن التصميم الجديد ليس أكثر تطوراً من بيستا 488 الذي تم الكشف عنه في وقت سابق خلال العام، حيث يحمل العديد من المواصفات الديناميكية والمحسنة.

ورفضت مارينالوا الاعلان عن اسم الشاري أو المالك للسيارة الجديدة أو عن القيمة المعطاة للسيارة.

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